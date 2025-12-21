Надежда Сысоева взбудоражила фанатов банным образом

Актриса и телеведущая Надежда Сысоева снялась в распахнутом халате. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

41-летняя Надежда Сысоева стояла перед зеркалом в сером махровом халате без бюстгальтера. Телеведущая была запечатлена с собранными в хвост волосами и без косметики. Актриса позировала со стаканом воды после тренировки.

В конце ноября Надежда Сысоева стала гостьей церемонии вручения премии «Блогема», которая прошла в киноконцерне «Мосфильм». Актриса появилась на публике в макси-платье с кружевным верхом и разрезами по бокам. Телеведущая также надела чокер и кольцо с бриллиантом. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и нюдовой помадой.

На днях Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью. Откровениями она поделилась перед выходом сериала «Жека Рассел» с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.