Похудевшая на 63 килограмма актриса снялась в облегающем образе

Британская актриса Дейзи Мэй Купер, известная по роли в сериале «Эта страна» (This Country), которая похудела на 63 килограмма, похвасталась фигурой в облегающем образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

39-летняя знаменитость появилась перед публикой на британской премьере фильма «Человек за шесть миллиардов долларов». Для данного случая она выбрала черный костюм с приталенным пиджаком, надетым поверх майки, и расклешенные брюки. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.

Пользователи сети оценили внешность Мэй Купер в комментариях под материалом.

«Ну, она определенно выглядит намного лучше», «Потрясающе, ты выглядишь потрясающе, Дейзи!», «Выглядит великолепно! Заслуживает похвалы!» — высказались они.

Ранее в декабре резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере. Американская модель и актриса Барби Феррейра позировала перед камерой в джакузи.