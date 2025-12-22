Стилист рассказала, в чем лучше встречать Новый год

Нижегородский стилист Полина Лошкарева посоветовала выбирать наряды для встречи Нового года, ориентируясь не только на модные тенденции, но и на индивидуальные особенности внешности. Об этом сообщает «Живем в Нижнем».

Она отметила, что в этом сезоне актуальны природные оттенки — глубокий сине-зеленый, желто-зеленый, терракотовый, оранжево-персиковый и цвет пыльной розы. Кроме того, стилист выделила такие тренды, как пайетки, стразы, кристаллы, а также гладкие фактуры атласа, сатина, шелка и тонкий бархат для юбок и жакетов.

По ее мнению, Новый год — подходящее время для яркого блеска и крупных аксессуаров: серьги, браслеты, подвески и эффектные украшения станут отличным выбором для праздника. Не стоит забывать об удобстве наряда, особенностях фигуры и собственном стиле.

Мужчинам стилист порекомендовала добавить новогоднего настроения с помощью ярких носков с тематическим рисунком или необычной футболки, а традиционную рубашку освежить галстуком или бабочкой.

