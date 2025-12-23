Какая зимняя обувь уменьшает рост: пять моделей, от которых стоит отказаться

Стилисты советуют не следовать без оглядки всем трендам подряд. Важно также учитывать особенности своей фигуры. Например, некоторые модели модной зимней обуви могут визуально отнять заветные сантиметры у девушек невысокого роста. Вот пять моделей, от которых стоит отказаться, если вы хотите казаться выше.

Дутые короткие ботинки. Эти футуристичные модели, напоминающие униформу космонавтов, остаются в тренде, но требуют осторожности. Их свободный крой в любой части ноги неизбежно укорачивает ее силуэт, независимо от того, с чем их сочетать, отмечает журнал Grazia.

Сапоги с меховой оторочкой. Хотя мех отлично греет, даже узкая полоска ворса на голенище работает как визуальный разрез. Она дробит линию ноги и нарушает пропорции. К тому же, такую обувь сложно назвать универсальной для разных фасонов брюк.

Высокие кроссовки. Зимние кроссовки — не табу, но от высоких моделей лучше воздержаться. Массивные застежки и липучки добавляют ненужный объем в области щиколотки и голени, делая ноги зрительно короче и тяжелее.

Плотно облегающие ботильоны. Классические ботильоны — must-have, но важно смотреть на посадку. Модели, туго обхватывающие ногу, в сочетании с юбкой или зауженными брюками могут нарушить гармоничный баланс силуэта, акцентируя внимание на его компактности.

Сапоги до колена. Еще одно распространенное заблуждение: короткие сапоги зрительно удлиняют. Все с точностью да наоборот. Вытягивает силуэт высокая пара до колена и подобранные в тон колготки. Только избегайте слишком широкого голенища. Идеальным выбором станет аккуратная, умеренно облегающая модель.

