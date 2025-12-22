Косметолог рассказала, как сделать макияж на Новый год

Одним из главных элементов в образе девушек на Новый год является макияж. О том, как правильно накраситься на праздники, рассказала врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук.

Эксперт порекомендовала наносить основу на увлажненную кожу. Она отметила, что избыточное количество косметики на сухой коже подчеркнет морщины и будет выдавать усталость.

Помимо этого, в день праздника можно использовать деликатные очищающие средства или легкий увлажняющий крем. Для кожи вокруг глаз хорошо подойдут патчи, которые стоит использовать заранее, чтобы они успели полностью впитаться и проявить свой эффект.

— Макияж — это финальный штрих, а не попытка спрятать уставшую кожу под плотным слоем тонального. В праздничную ночь гораздо лучше смотрится более легкий, живой макияж на ухоженном лице. Тогда и селфи, и фото с профессиональной камерой выглядят естественно, а не как маска, — отметила Ильчук в беседе с РИАМО.

Казалось бы, определиться с подарком девушке проще, чем молодому человеку. Однако на практике это не всегда так. Один из лучших способов — наблюдать за тем, что ей нравится. «Вечерняя Москва» узнала, как преподнести любимой даме поистине оригинальный подарок.

Зима является непростым временем для кожи. Какие процедуры поддержат кожу в зимний период и на что обратить внимание, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.