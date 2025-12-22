Дуа Липа выложила фото в крошечном бикини

Певица Дуа Липа показала фигуру в купальнике во время отдыха с женихом, актером Каллумом Тернером. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

На одном из кадров Дуа Липа предстала в леопардовом крошечном бикини, которое дополнила серьгами и кольцом. Певица позировала с собранными волосами и без косметики в воде на фоне горы с растительностью.

© Соцсети

В начале декабря 30-летняя Дуа Липа показала в Instagram кадры, сделанные на одном из ее выступлений. Певица вышла на публику в красном боди с вырезами по бокам, которое было украшено пайетками. Образ поп-исполнительницы дополнили длинные перчатки в тон костюму и колготки в сетку. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками, коричневой помадой и румянами, а стилист уложил волосы в локоны.

Позже Дуа Липа опубликовала в личном блоге фотографию, на которой показала фигуру в «голом» топе с декольте до живота. Певица добавила к образу юбку и меховую накидку. Знаменитости собрали волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж.