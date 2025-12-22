Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в оголяющем грудь платье. Звезда подиумов разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Эмили Ратаковски предстала перед камерой в черном атласном платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с красной помадой. Манекенщица сидела на диване с бокалом в руках на фоне украшенной елки.

Несколько недель назад Эмили Ратаковски появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.

До этого Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.