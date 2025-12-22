Зеркало не обманет: как самостоятельно определить тип кожи лица

Правильный уход за кожей лица начинается не с покупки дорогих баночек, а с глубокого понимания ее потребностей. Мир бьюти-продуктов огромен, и без точного знания своего типа лица можно легко ошибиться и не только сделать бесполезную покупку, но и нанести вред коже. Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Татьяна Руфкина рассказала, как в домашних условиях определить свой тип кожи при помощи несложного теста.
«Многие девушки продолжают использовать средства, которые им не подходят, потому что не знают или неправильно определяют свой тип кожи. Это серьезная ошибка, ведь знание своего типа кожи – это основа, на которой строится вся дальнейшая стратегия красоты. Без этого даже самые инновационные продукты не смогут раскрыть свой потенциал», - специалист сети клиник ЦИДК.
Определение типа кожи и правильный подбор уходовой косметики лучше доверить специалисту, что поможет избежать множества проблем. Однако, если по каким-то причинам это не удается, то можно справиться и собственными силами, проведя несложный тест.
Основные типы кожи
Нормальная кожа
Об этом идеале мечтают многие. Она хорошо сбалансирована, поры на ее поверхности почти не заметны. После умывания отсутствует чувство стянутости, в течение дня на ней не появляется блеск. Кожа, при правильном уходе, долго сохраняет свою упругость и приятный цвет. Проблемы с ней возникают крайне редко.
Жирная кожа
Такой тип кожи приносит множество проблем своим обладателям. Она утолщенная, склонна к развитию воспалений, появлению акне и формированию рубцов постакне. Активно блестит в течение дня, а также в жаркую погоду и на солнце, особенно в Т-зоне. Поры расширены и часто закупорены, что становится причиной формирования черных точек. Из плюсов следует отметить, что у обладателей жирной кожи позднее образуются морщины, чем у «носителей» сухой.
В случае с жирной кожей очень эффективна процедура HydraFacial. С помощью вакуума происходит глубокое очищение пор, специальные сыворотки уменьшают воспаление, увлажняют кожу и делают ее сияющей.
Сухая кожа
Для нее характерен недостаток выработки себума. Часто после умывания отмечается чувство стянутости. Может шелушиться и выглядеть тусклой. Поры мелкие и малозаметные. Реагирует на недостаток влаги в организме появлением морщин. Восполнить дефицит гиалуроновой кислоты в коже помогает биоревитализация и мезотерапия, когда инъекционно вводятся препараты, ее содержащие. Гиалуроновая кислота – главная по увлажнению.
Комбинированная кожа
Наиболее распространенный вариант, который сочетает в себе особенности как жирной, так и сухой кожи. Например, в области подбородка, носа и лба кожа имеет расширенные поры и блеск, а в области глаз и щек она сухая и чувствительная. Уход за такой кожей требует особенного внимания, так как следует подобрать средства для каждого участка лица, чтобы не усугубить ситуацию.
Чувствительная кожа
Это не отдельный тип кожи, а ее состояние, которое может проявляться у любых, перечисленных выше типов, когда она реагирует на внешние раздражители. Реакция может выражаться в виде зуда, жжения, покраснения и шелушения кожи.
Домашний тест с салфеткой
Если нет возможности обратиться к специалисту, то можно воспользоваться несложным тестом. Для начала следует умыться с использованием мягкого очищающего средства, но после никакие уходовые продукты на кожу не наносятся. Через 1-2 часа к лицу прикладывается чистая бумажная салфетка, и аккуратно промокаются зоны носа, лба, щек, подбородка. Если на салфетке после всех участков остались жирные следы, то кожа жирная. Если следов не осталось совсем – она сухая. А вот в том случае, когда жирные следы остались от Т-области, а на лбу и щеках нет, то кожа комбинированная. Ощущение легкой стянутости без блеска говорит о том, что кожа нормальная. Если же наблюдается шелушение и покраснение – кожа сухая и чувствительная.
Меняется ли тип кожи с возрастом?
Существует вполне реальная вероятность, что с возрастом тип кожи изменится. Здесь главную роль играют гормоны, которые влияют на выработку себума. Как правило, с возрастом кожа становится более сухой и чувствительной, так как снижается количество вырабатываемого кожного сала.
Причина смены типа кожи может также крыться в климатических условиях. Так во влажном жарком климате выработка себума усиливается, делая кожу более жирной. А вот холодный и сухой воздух высушивает ее.
Существуют также сезонные изменения: зимой кожа более сухая, а летом может проявлять признаки жирности.
На качество женской кожи значительное влияние оказывают менструальный цикл, беременность и менопауза, связанные с гормональными колебаниями.
Пострадает ли кожа от не «своего» средства?
Использование уходовых средств, не соответствующих типу кожи, может вызвать ряд проблем:
- Регулярное применение питательных кремов для сухой кожи обладателями жирной может стать причиной закупорки пор, образования воспалений и усиления блеска.
- Средства для жирной кожи часто содержат спирт и другие агрессивные компоненты, на которые сухая кожа реагирует раздражением, шелушением и стянутостью.
- Чувствительная кожа сразу же отвечает на неподходящую косметику покраснением, зудом и аллергической реакций. Поэтому не стоит рисковать и всегда подбирать средства, соответствующие типу кожи.
Существуют ли универсальные средства? Можно сказать, что да. Сюда относятся мягкие очищающие гели, термальная вода, сыворотки с гиалуроновой кислотой, которые наносятся под основной уход. Но полностью универсальных средств для всех типов кожи, к сожалению, не существует. Следует соблюдать важное правило: подбирать средства исходя из потребностей кожи в настоящий момент.
Обладательницы жирной кожи стареют медленнее?
Действительно, кожное сало образует на поверхности защитную пленку, которая удерживает влагу в тканях и спасает от сухости и формирования мелких морщин. Поэтому в каком-то смысле, жирная кожа стареет медленнее, но чаще склонна к образованию расширенных пор, акне и постакне, что требует коррекции и определенного ухода. Также со временем жирная кожа может стать более сухой и склонной к появлению морщин.
Наименее проблемной можно считать нормальную кожу, так как она редко доставляет неприятности. Но это только в том случае, если за ней грамотно ухаживают.
Любой тип кожи имеет как свои плюсы, так и минусы. Грамотный уход поможет сохранить молодость и красоту на долгие годы, но для этого потребуется точно определить свой тип кожи. Это можно сделать самостоятельно, но лучше доверить специалисту.