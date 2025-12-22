Мода 2026: что мы будем носить по версии Pinterest

Pinterest снова заглянул в будущее и подсказал, куда катится визуальный вкус пользователей. Платформа изучила миллионы сохранений и запросов и собрала картину следующего года. В моде в 2026-м больше нет одного настроения на всех. Стиль распадается на крайности, которые спокойно живут рядом. Кто-то выбирает блеск и драму, кто-то — уют и вещи с прошлым, а кто-то вообще одевается так, будто только что вернулся из леса или из космоса.

© Just Talks

После долгой любви к нейтральности в тренды возвращается нарочитый шик. Вещи снова требуют внимания. Яркие цвета, заметные формы, крупные украшения, акцент на плечи и декольте. Это одежда для тех, кто устал быть незаметным и хочет выглядеть громко.

Цветовая палитра года заметно холодеет. В моде оттенки, которые ассоциируются с льдом, металлом и чистым воздухом. Такие цвета легко вписываются в повседневные образы и делают их современнее даже без сложных сочетаний.

Ещё один тренд — спокойная интеллектуальная эстетика. Здесь ценят мягкие ткани, сложные оттенки и ощущение личной истории. Образы выглядят так, словно собирались годами. В ходу винтаж, поношенные аксессуары и вещи, которые хочется трогать руками. Такой стиль не старается понравиться всем и в этом его сила.

Параллельно растет интерес к практичности. Отсюда любовь к хаки, плотным тканям и удобным формам. Вещи будто созданы для приключений, но отлично работают в повседневном стиле. Это стиль для тех, кто ценит функциональность.

Аксессуары в 2026 году, особенно это касается брошей, носят не по правилам и не по одной. Они появляются на сумках, юбках, обуви и даже на шнурках. Чем страннее форма и интереснее происхождение, тем лучше. Это простой способ показать характер без смены гардероба.

Тема природы развивается дальше и становится более эмоциональной. Анималистичные мотивы, природные оттенки и украшения с намеком на флору и фауну создают ощущение связи с миром вокруг. Такие образы выглядят живыми и немного дикими.

Темные романтичные образы тоже никуда не уходят. Черный, винный и глубокий бордовый больше не выглядят мрачно. Они работают на притягательность и уверенность. Ткани с мягким блеском, подчеркнутые силуэты и немного театральности создают ощущение тайны.

Кружево в новом сезоне играет на контрастах. Его больше не связывают только с нежностью. Оно спокойно уживается с кожей, денимом и грубыми формами. За счет этого привычные вещи выглядят свежо и чуть дерзко.

Футуристичное направление отвечает за мечты о будущем. Металлизированные поверхности, необычные крои и прозрачные детали выглядят как привет из старых фантастических фильмов, но адаптированы под реальную жизнь.

И наконец, мода снова разрешает драму. Театральные элементы, сложные ткани и эффектные детали возвращают ощущение праздника. Даже одна такая вещь способна превратить обычный выход в маленькое представление. В 2026 году стиль — это не про правила, а про выбор настроения на сегодня.