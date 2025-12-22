Дина Саева снялась в платье с «голым» верхом

Блогерша Дина Саева в платье с «голым» верхом появилась на публике с новым цветом волос. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя Дина Саева предстала перед камерой с новым темным цветом волос и длинной челкой. Блогерша позировала в кадре с макияжем с тушью, тенями для ресниц и помадой. Она была запечатлена в черном макси-платье с полупрозрачным кружевным верхом. Знаменитость также надела часы и кольца.

На прошлой неделе Дина Саева спровоцировала слухи о расставании с предпринимателем Никитой Ефремовым.

«У меня есть ощущение, что прежней я уже не стану. И, если честно, мне этого не хочется. Но и то состояние, к которому я пришла сейчас, меня тоже не устраивает. внутри есть тихие сигналы, как будто душа шепотом пытается что-то сказать. Я это чувствую, но пока не понимаю, как себе помочь и в какую сторону двигаться», — написала блогерша.

Она также добавила, что подобные этапы в жизни всегда проходила в одиночку.

При этом знаменитость пока не комментировала слухи о расставании с Ефремовым.

