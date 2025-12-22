Что такое бустер и как его правильно применять

В уходе за кожей регулярно появляются средства с многообещающими названиями, но бустер — не маркетинговый фокус, а вполне себе функциональный инструмент. Его задача не заменить крем или сыворотку, а усилить их действие и быстрее привести кожу в нужное состояние. Косметолог Ирина Созинова рассказала, что это за продукт и как с ним обращаться без лишних ожиданий и ошибок.

Что такое бустер и зачем он нужен

Бустер — это концентрированное средство с активными ингредиентами в более высокой дозировке по сравнению с кремом и с облегченной формулой.

«Он работает как ускоритель ухода: помогает коже быстрее реагировать на терапию, лучше воспринимать последующие продукты и выходить из состояния стресса, обезвоженности или тусклости. Чаще всего бустеры используют курсами или в периоды, когда кожа требует особого внимания, а не на постоянной основе», — объясняет эксперт.

Чем бустер отличается от сыворотки

На первый взгляд разницы почти нет, но логика применения разная. Сыворотка — это самостоятельный этап ухода с конкретной задачей, например, увлажнение или работа с пигментацией. Бустер же встроен в систему как усилитель, он либо подготавливает кожу к основному средству, либо усиливает его эффект. Текстура у бустеров обычно более водянистая, они быстрее впитываются и не создают плотной пленки.

Какие задачи решают бустеры

Бустеры бывают разными по составу и назначению.

«Одни направлены на глубокое увлажнение и восстановление барьерной функции, другие — на сияние, выравнивание тона или поддержку кожи в период активов и ретиноидов. Есть формулы для чувствительной кожи, для возрастных изменений, для восстановления после солнца или процедур. Важно выбирать бустер по актуальному состоянию кожи, которое может меняться от сезона к сезону», — подчеркивает врач.

Как правильно вводить бустер в уход

Бустер наносят после очищения и тоника, до сыворотки и крема. Обычно достаточно нескольких капель, распределенных по слегка подсушенной коже. Он не требует интенсивного втирания, средство должно впитаться само. Использовать бустер лучше курсами от двух до четырех недель или в те периоды, когда кожа выглядит уставшей, обезвоженной или плохо реагирует на привычный уход.

Частые ошибки и важные нюансы

Основная ошибка — использовать бустер ежедневно и бесконтрольно, как обычную сыворотку. Из-за высокой концентрации активов кожа может переутомиться и начать реагировать раздражением. Также не стоит смешивать сразу несколько бустеров или сочетать их с агрессивными средствами. Еще один важный момент — бустер не отменяет крем, он не запечатывает влагу в слоях дермы и не защищает кожу самостоятельно.