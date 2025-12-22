Стилист назвал самые трендовые новогодние аксессуары

Кокошник вошел в список трендовых аксессуаров на Новый год. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

«Дизайнеры по всему миру обращаются к этническим мотивам, и русский стиль сейчас на пике популярности. Кокошники-ободки, жемчужные нити, цепочки, серебряная филигрань — все это мы видим в последних коллекциях Chanel, Elie Saab, Roberto Cavalli», — заявил эксперт.

Стилист подчеркнул, что тенденция связана с явлением, которое в культурологии называют анемоей — ностальгией по времени, в котором человек не жил.

«Именно это объясняет массовую популярность концертов Надежды Кадышевой у молодежи и появление кокошников на вечеринках. Президент даже отметил этот феномен на заседании клуба «Валдай». Мы наблюдаем естественное возвращение к культурным корням через моду и аксессуары», — сказал стилист.

Еремкин рассказал, что современные кокошники адаптированы под текущие реалии — это ободки различной высоты, украшенные жемчугом, бисером, металлизированными бусинами или выполненные из благородных материалов вроде бархата.

«Сегодня такой аксессуар можно носить даже на корпоратив, если правильно подобрать модель. Выбирайте лаконичные варианты без излишнего декора — они отлично сочетаются с минималистичными укладками. Кокошник исторически был праздничным головным убором замужней женщины, и эту функцию он сохраняет до сих пор», — отметил эксперт.

Модельер также обратил внимание, что в осенне-зимнем сезоне 2025/2026 жемчуг занимает особое место — от Chanel до Ermanno Scervino дизайнеры активно используют его в самых разных интерпретациях.

«У Roberto Cavalli жемчуг соседствует с янтарем и металлом — комплекты выглядят так, будто позаимствованы из гардероба боярыни XIX века. Ralph Lauren обращается к русской культуре XVI века, создавая броши и серьги из камней, напоминающие музейные экспонаты», — заявил Еремкин.

По его словам, на смену длинным многоярусным ожерельям в стиле Chanel приходят одиночные нити, где жемчуг сочетается с металлическими бусинами и поделочными камнями.

«В тренде короткие ожерелья-монисто под старину, где жемчуг комбинируется со стилизованными монетами и бисером красного цвета — на Руси он был символом красоты. Популярны длинные висячие серьги из серебра или черненого серебра, украшенные несколькими жемчужинами разной формы и размера», — рассказал эксперт.

Он отметил, что для украшения причесок актуальны шпильки и невидимки с жемчужными бусинами, ими можно зафиксировать пучок, украсить основание хвоста или вплести в косу.

«Жемчуг универсален — он работает и в строгих офисных образах, и в вечерних луках. Главное — соблюдать баланс. Если вы выбрали массивное жемчужное ожерелье, ограничьтесь скромными акцентами в волосах», — посоветовал модельер.

Стилист также посоветовал использовать ленты и цепочки для причесок.

«Ленту можно вплести в косу, обернуть вокруг основания хвоста или пучка, использовать вместо ободка. Лучше выбрать благородные оттенки: изумрудный, бордовый, золотой, серебряный. Цепочки можно пропустить через косу, обернуть вокруг головы по типу греческого ободка или использовать для украшения гладких укладок», — рекомендовал Еремкин.

Он посоветовал обратить внимание и на большие блестящие невидимки со стразами или жемчугом. Еремкин заявил, что особенно актуальны модели золотого и серебряного цвета.

В список трендовых аксессуаров вошел и декоративный гребень. Стилист рассказал, что сейчас актуальны модели из серебра или золота с эффектом патины, а также контрастные варианты насыщенных цветов. Он посоветовал использовать гребень с пучком, французским твистом или полусобранными волосами.

Еремкин также обратил внимание на украшения с имитацией самоцветов — изумрудов, сапфиров, рубинов.

«Это может быть крупная брошь для волос, заколка или шпилька. Чтобы не создавать ассоциации с театральным костюмом, лучше ограничиться одним таким акцентным украшением», — предупредил он.

По словам эксперта, блестящие лаки и гели для волос также пользуются популярностью в этом сезоне.

«Глиттер можно нанести на пробор или отдельные пряди — этого достаточно для создания новогоднего настроения. Используйте специальные средства для волос, наносите их точечно. Излишний блеск будет выглядеть неуместно», — отметил Еремкин.

В заключение он заявил, что шелковые платки все еще вполне актуальны.