Косметолог назвал процедуру, которая пользуется популярностью у звезд

Процедура RF-лифтинг Morpheus8 является одной из самых востребованных среди российских звезд. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская.

«Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus8 заслужил любовь не только у мировых знаменитостей, вроде Виктории Бекхэм, регулярно проходящей эту процедуру, но и у отечественных звезд, ценящих естественный и долговременный результат», — заявила эксперт.

Она рассказала, что секрет популярности RF-лифтинга Morpheus8 заключается в уникальной технологии. Врач объяснила, что аппарат сочетает два мощных воздействия: микроиглы бережно создают в коже микроканалы, а радиочастотная энергия (RF) точечно прогревает глубокие слои дермы на глубину до 4 мм.

«Двойное воздействие мгновенно подтягивает кожу за счет сокращения коллагеновых волокон, а также запускает долгосрочную программу омоложения: интенсивную выработку собственного коллагена и эластина. То есть эффект не ограничивается моментальным лифтингом, а нарастает в течение нескольких месяцев, возвращая коже упругость, ровный тон и рельеф», — поделилась Каминская.

Косметолог отметила, что процедура эффективно решает проблему морщин, птоза, расширенных пор и даже рубцов. Она заявила, что RF-лифтинг Morpheus8 подходит для всех фототипов кожи и одобрен FDA, что говорит о доказанной безопасности процедуры. Врач также рассказала, что реабилитация минимальна: легкое покраснение и отечность, которые являются естественной реакцией, обычно проходят за 1-3 дня.

По ее словам, идеальное время для курса процедур — осенне-зимний сезон.