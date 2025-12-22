Косметолог назвал процедуру, которая пользуется популярностью у звезд

Косметолог Каминская: RF-лифтинг Morpheus8 пользуется популярностью у звезд
Процедура RF-лифтинг Morpheus8 является одной из самых востребованных среди российских звезд. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская.
«Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus8 заслужил любовь не только у мировых знаменитостей, вроде Виктории Бекхэм, регулярно проходящей эту процедуру, но и у отечественных звезд, ценящих естественный и долговременный результат», — заявила эксперт.
Она рассказала, что секрет популярности RF-лифтинга Morpheus8 заключается в уникальной технологии. Врач объяснила, что аппарат сочетает два мощных воздействия: микроиглы бережно создают в коже микроканалы, а радиочастотная энергия (RF) точечно прогревает глубокие слои дермы на глубину до 4 мм.
«Двойное воздействие мгновенно подтягивает кожу за счет сокращения коллагеновых волокон, а также запускает долгосрочную программу омоложения: интенсивную выработку собственного коллагена и эластина. То есть эффект не ограничивается моментальным лифтингом, а нарастает в течение нескольких месяцев, возвращая коже упругость, ровный тон и рельеф», — поделилась Каминская.
Косметолог отметила, что процедура эффективно решает проблему морщин, птоза, расширенных пор и даже рубцов. Она заявила, что RF-лифтинг Morpheus8 подходит для всех фототипов кожи и одобрен FDA, что говорит о доказанной безопасности процедуры. Врач также рассказала, что реабилитация минимальна: легкое покраснение и отечность, которые являются естественной реакцией, обычно проходят за 1-3 дня.
По ее словам, идеальное время для курса процедур — осенне-зимний сезон.
«Сниженная солнечная активность позволяет коже восстановиться в максимально щадящем режиме. И к началу нового года и весеннего сезона можно будет в полной мере насладиться обновленным, сияющим видом без следов усталости», — заключила Каминская.