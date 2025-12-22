Звезда «Универа» выложила фото в белье

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова показала фигуру в белье. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова стояла перед зеркалом в белом топе-бюстгальтере, который дополнила голубыми джинсами, золотыми серьгами и браслетом. Актриса предстала в кадре с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На прошлой неделе Наталья Рудова снялась во время отдыха в Дубае. Актриса опубликовала в личном блоге видео, где пританцовывала на пляже. Артистка позировала перед камерой в черном бикини, солнцезащитных очках и кепке. Звезда сериала «Универ» сидела на пляже с распущенными волосами и без косметики.

10 декабря Наталья Рудова посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.