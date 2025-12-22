Чтобы держался всю ночь: пять секретов праздничного макияжа от визажиста

Праздничный макияж всегда проходит проверку на прочность. Танцы, тосты, перепады температуры (вдруг вы пойдете погулять в процессе), объятия с поцелуями и долгие разговоры за столом быстро выдают слабые места даже в самом красивом образе. Визажист Любовь Брусницына поделилась профессиональными секретами, которые позволяют макияжу выглядеть свежо до самого утра.

Подготовка кожи важнее любого тонального средства

Самая частая ошибка — пытаться сделать стойкий макияж на неподготовленной коже. Обезвоженная или, наоборот, перегруженная уходом кожа не удерживает косметику.

«За час до макияжа достаточно мягкого очищения, легкой сыворотки и крема, который полностью впитается. Кожа должна быть увлажненной, но не скользкой. Именно в таком состоянии она лучше всего принимает тон и не провоцирует его сползание», — говорит эксперт.

Тон наносится тонко, а не плотно

Чем плотнее слой, тем быстрее он предаст в самый неподходящий момент. Визажисты работают с тональными средствами исключительно аккуратно, почти прозрачными слоями, уделяя внимание центру лица и зонам, где действительно нужна коррекция. Лучше добавить каплю нужного цвета там, где необходимо, чем изначально создавать маску. Словом, легкий тон выглядит живее и держится дольше!

Фиксация начинается еще до макияжа глаз

Если глаза — главный акцент образа, их стойкость нужно продумать заранее.

«База под тени обязательна, она выравнивает поверхность кожи и буквально сцепляет тени с веком. Кремовые текстуры всегда лучше закреплять сухими, а подводку слегка припудривать тонкой кистью. Такой подход предотвращает отпечатывание и смазывание в течение долгого праздничного вечера», — утверждает визажист.

Румяна и скульптор в два этапа

Чтобы лицо не «исчезло» через пару часов, профи используют двойную фиксацию. Сначала кремовые румяна или скульптор, затем их сухая версия в том же оттенке. Это создает глубину и повышает стойкость, не утяжеляя макияж. Такой прием особенно хорошо работает при вечернем освещении, когда лицо должно сохранять выразительность достаточно долго.

Фиксатор — финальный штрих

Спрей для фиксации работает только тогда, когда макияж уже правильно собран. Его задача — связать слои между собой, а не удержать плохо нанесенный тон. Распылять фиксатор нужно с расстояния вытянутой руки, давая каплям мягко осесть на кожу. После этого макияж лучше не трогать и не поправлять без необходимости. И помните, лучший способ украсить себя — это быть в хорошем настроении, а не переживать по поводу возможных огрешностей макияжа.