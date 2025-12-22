Наталья Подольская вышла в свет в корсетном мини-платье

Певица Наталья Подольская появилась на публике в мини-платье. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

43-летняя Наталья Подольская вышла в свет в красном корсетном мини-платье, которое дополнила туфлями. Поп-исполнительница также надела браслет и кольцо. Визажист сделал певице макияж с серебристыми тенями, черной тушью, румянами и розовой помадой. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны.

В октябре Наталья Подольская снялась в «голом» корсете из черного кружева, юбке-карандаш и кожаном тренче. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В наряде певица снялась для клипа ее мужа Владимира Преснякова.

Знаменитость рассказывала, что следит за питанием и старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. По словам певицы, она обладает типом фигуры с выпирающим животом, поэтому в комментариях часто пишут о ее новой беременности. Звезда признавалась, что иногда расстраивается из-за этого, но научилась не зацикливаться.