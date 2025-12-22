Шесть главных трендов пластической хирургии в 2026 году

Культ «невидимой красоты», который быстро захватил олимп пластического преображения в уходящем сезоне, не только не собирается оставлять позиции, а, наоборот, обещает только усилить их в грядущем 2026 году. О пластике будущего и секретах гармоничной бьютификации «Вечерняя Москва» поговорила с пластическим хирургом Александром Катковым.

Омоложение налицо

Технология омоложения лица спейслифтинг совершила настоящую бьюти-революцию, оставив далеко позади устаревшую SMAS-подтяжку лица. Больше никаких видимых рубцов, послеоперационных деформаций и длительной реабилитации. Спейслифтинг — это современный малотравматичный лифтинг лица, позволяющий вернуть натуральную молодость и получить естественный результат — без признаков перетянутости и искажения внешности.

Работа хирурга сосредоточена в особых пространствах лица — спейсах. Из-за возрастного опущения тканей и растяжения связок лица эти пространства появляются и постепенно увеличиваются. Это и приводит к образованию носогубных складок, формированию брылей, «малярных» мешков под глазами. При помощи специальной техники наложения швов хирург устраняет эти пространства в каждой проблемной зоне лица, подтягивает ослабленные связки и ткани, а затем фиксирует их в более высоком молодом положении.

Для проведения операции доступы проводятся в незаметных местах, которые не видны окружающим. Они расположены в складке за ушной раковиной, за козелком уха, под волосами. Пациенты отмечают подтянутый овал лица, гладкие щеки, упругую шею, которые позволяют сразу выглядеть на 10–20 лет моложе.

При этом процедура сохраняет привычную мимику и естественные черты лица. Несомненным плюсом спейслифтинга считается короткий период восстановления и длительный эффект, который позволит наслаждаться гармоничной красотой долгие годы.

Открытый взгляд

Желание видеть свои глаза по-прежнему прекрасными и молодыми — мечта многих пациентов. Открытый взгляд — не только дань моде, но и возможность выглядеть визуально моложе и привлекательнее. Так блефаропластика составила успешную конкуренцию не менее распространенной липосакции. Операция сразу избавляет от выраженных признаков старения в области глаз: нависших век, «гусиных лапок», мешков под глазами.

Блефаропластика проводится разными способами в зависимости от выбранной зоны: верхние или нижние веки, круговая блефаропластика или подтяжка всей периорбитальной области. Доступы также скрыты в незаметных местах — в естественной складке верхнего века или под ресницами нижнего.

Трансконъюнктивальная блефаропластика относится к числу бесшовных операций, так как все манипуляции выполняются через тонкий разрез на внутренней поверхности века. Для послеоперационного восстановления потребуется не более 7–14 дней.

Блефаропластика позволяет сразу получить видимый омолаживающий эффект без следов хирургического вмешательства.

Лифтинг без видимых швов

Представьте себе операцию, которая не оставляет следов вмешательства, буквально невидима окружающим и дарит потрясающие результаты без рисков и долгого периода восстановления. Его секрет кроется в том, что вся операция проводится через миниатюрные разрезы в волосистой части головы, что позволяет выполнить точную и деликатную операцию, сохраняя каждую мельчайшую особенность вашей уникальной красоты.

Эндоскопический лифтинг — это малотравматичная операция, потому что она выполняется под полным визуальным контролем, доктор видит на мониторе все сосуды и нервы и обходит их во время операции. С помощью эндоскопического лифтинга хирург поднимает ткани лба, бровей, висков, средней зоны лица и нижней области в более высокое положение и фиксирует их.

Эндоскопический лифтинг позволяет эффективно омолодить:

лобно-височную область (устранение морщин лба, межбровья, улучшение формы и положения бровей);

периорбитальную область;

зону вокруг глаз;

среднюю зону лица (подчеркнуть скулы, устранить носослезные борозды, уменьшить носогубные складки);

нижнюю зону лица (брыли).

Микс здоровья и красоты

Пластические хирурги отмечают, что пациенты часто обращаются к ним не только по эстетическим причинам. У многих есть для этого медицинские показания, из-за которых привычная жизнь лишена желаемого комфорта.

В этом случае задача хирурга — подобрать такое решение, которое позволило бы удовлетворить эстетические запросы и улучшить здоровье. Спрос на такие операции довольно высок, причем не только у женщин, но и мужчин.

Риносептопластика — один из таких примеров. В процессе операции хирург может корректировать внешние недостатки формы носа, например, форму кончика или горбинку и также работать с перегородкой носа, если ее деформация создает проблемы с дыханием. Риносептопластика требует большого опыта и высокого мастерства хирурга.

Новейшей методикой для решения таких задач считается пьезоринопластика. Она отличается высокой точностью и малой травматичностью, так как позволяет хирургу не затрагивать такие анатомические структуры, как сосуды, нервы и мягкие ткани носа. В ходе операции применяется специальный аппарат пьезотом, действующий на костные ткани носа посредством ультразвуковых колебаний. Высокоточное воздействие позволяет выполнять ринопластику нетравматично, без синяков и больших отеков. Это значительно сокращает время реабилитации и риски послеоперационных деформаций.

Подчеркнутая шея

Все больше пациентов осознают, что хирургическое омоложение не позволит насладиться полным визуальным эффектом, если в нем не участвует шея. Эта часть тела быстро начинает обладать видимой собирательной информацией о возрасте: вертикальными тяжами, морщинами, складками. Чтобы устранить их и восстановить красивый контур подбородочно-шейного угла, используют технику глубокой пластики или платизмопластики шеи.

Вместе с подтяжкой лица процедура позволяет получить гармоничный омолаживающий эффект без видимых границ перехода между зонами лица и шеи.

Комбо

Многие пациенты предпочитают экономить время и деньги, поэтому ищут компромисс. Комплексные операции — лучшее решение для таких случаев. Хирург может подобрать комплекс, который позволит избавиться от большинства проблем за одно вмешательство. Это быстрее и удобнее, чем прохождение различных локальных операций.

Эффективность таких операций гораздо выше, так как полученный результат будет максимально полным, а конечная стоимость меньше, поскольку не придется оплачивать дополнительные обследования и пребывания в стационаре.

