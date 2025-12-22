Как новый тренд в пластике вернул моду на натуральность

Если еще 10—15 лет назад пластическая хирургия ассоциировалась с радикальными переменами и узнаваемым «оперированным» видом, то сегодня ситуация кардинально изменилась. На смену идеалу «кукольных» черт пришла новая философия — осознанная естественность и гармоничная коррекция. Мы наблюдаем не просто моду, а полноценный культурный сдвиг: пациенты, и особенно пациентки, все реже хотят «поменять лицо». Вместо этого они стремятся улучшить себя, сохранив индивидуальность. Пластический хирург, эксперт ринохирургии Сергей Капович в беседе с WomanHit объяснил причины нового веяния.

Долой шаблоны

«Раньше пластическая хирургия часто была попыткой "исправить" черты, чтобы соответствовать условному шаблону красоты. Сейчас запрос сформулирован иначе: "Хочу быть лучшей версией себя, выглядеть отдохнувшей и ухоженной, но так, чтобы никто не догадался о вмешательстве". Этот тренд подпитывается несколькими факторами. Во-первых, большое влияние оказала эра цифровых образов и соцсетей. Бесконечные селфи и жизнь в кадре приучили нас к собственному лицу. Пациенты приходят не с фото другой звезды, а с анализом своих пропорций. Они изучают свои ракурсы и хотят исправить конкретную деталь, которая их смущает, а не создать новое лицо», — объясняет эксперт.

Да и звезды, на которых многих раньше ориентировались как на эталон, все чаще отходят от политики неприятия своей натуральности. Они признают небольшие, точечные вмешательства, позиционируя их как часть ухода за собой. Например, многие знаменитости говорят о блефаропластике или корректирующих инъекциях, но не о кардинальных изменениях.

Философия «естественного старения» тоже вносит свою лепту.

«В ответ на культуру гипертрофированных губ и натянутых лиц сформировался запрос на красивое, достойное старение. Люди готовы корректировать возрастные изменения, но так, чтобы сохранить мимику, эмоции, а значит — жизненную историю на лице», — продолжает пластический хирург.

Каков запрос, таков и ответ

Специалисты в области эстетической хирургии меняют подход, исходя из пожеланий пациентов. Если раньше во главе угла стояла радикальная хирургия, то сейчас приоритет — минимально инвазивные и реконструктивные техники. Вместо агрессивной подтяжки кожи — SMAS-лифтинг, который работает с глубокими структурами, и нитевые методики для поддержки. Вместо огромных имплантов — аккуратное увеличение груди с учетом анатомии пациентки или липофилинг (пересадка собственного жира).

В ринопластике это проявляется наиболее ярко. Эта процедура провозгласила конец эры «кукольных» носов. Пациенты больше не просят крошечный, вздернутый нос из глянца. Чаще звучит запрос: «Сделайте мой нос гармоничным с моими чертами». Для славянского типажа — это может быть сохранение легкой горбинки или характерной ширины, для восточного — коррекция без потери этнической идентичности. Задача хирурга — не создать шаблон, а выявить лучшие черты лица через работу с носом.

«Ко мне все чаще приходят с запросом на точечную коррекцию: чуть уменьшить ширину кончика, слегка приподнять его, убрать небольшую горбинку, не трогая общую линию спинки. Это ювелирная работа, которая требует от хирурга глубокого понимания анатомии и эстетических пропорций», — поясняет медик.

Тренд на натуральность — это не прихоть, а эволюция запроса и самой пластической хирургии. Он требует от хирурга не меньшего, а зачастую большего мастерства, чем радикальные изменения. Ведь создать незаметный, гармоничный результат, который выглядит как данность от природы, — это высший пилотаж.