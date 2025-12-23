Как выбрать пуховик, который не испортит силуэт и не скроет рост

Практичный и теплый пуховик незаменим зимой. Но неправильно подобранная модель может заметно укоротить ваш рост и испортить фигуру. На какие детали стоит обратить внимание, чтобы этого избежать?

Неудачная длина испортит любую фигуру. Коварнее всего куртки, заканчивающиеся на середине бедра. Они могут зрительно удлинить туловище и укоротить ноги. Если хочется прикрыть бедра, лучше выбрать модель ниже колен, отмечает журнал Marie Claire.

Сильно зауженные или, наоборот, расклешенные к низу пуховики (особенно короткие) расширяют силуэт в области бедер, утяжеляя его. Более безопасным считается прямой крой или модель на запах, которую можно подчеркнуть поясом.

Объемная и разноразмерная стежка визуально увеличивает отдельные части тела, тем самым нарушая гармонию. Для стройного силуэта лучше выбирать пуховики с лаконичной, но крупной стежкой прямыми линиями.

Большие и выпуклые карманы в области талии и бедер добавляют ненужный объем и «приземляют» фигуру. Идеально, если карманы скрыты в стежке или являются ее органичной частью.

Контрастные вставки и комбинированные материалы тоже не всем идут. Горизонтальные цветовые и фактурные разделы в области от груди до колен режут силуэт, делая его короче и шире. Вытянуть фигуру помогают монохромные модели из одного материала.

Искусственный мех на капюшоне или рукавах, особенно объемный, утяжеляет верхнюю часть, из-за чего ноги кажутся короче. Минималистичный пуховик без такого декора выглядит современнее. Лучше утепляться длинным шарфом, это тоже дополнительно вытянет силуэт.