Названы самые модные образы для свиданий на улице в мороз

Создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала самые модные образы для свиданий на улице в мороз. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».
Эксперт считает, что почувствовать себя на таком свидании комфортно помогут вещи, которые одновременно удерживают тепло и визуально подчеркивают фигуру. Так, для встречи на улице идеально подойдут свитеры и поло из кашемира. Их можно сочетать с анораками, а также с юбкой длины миди или мини.
Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на головные уборы из кашемира.
«Шапки, шарфы и перчатки не просто завершают образ, а делают его цельным и продуманным. Кстати, если вы не хотите, чтобы укладка потеряла форму во время долгой прогулки, капор — идеальное решение. Он согреет, защитит от ветра и при этом сохранит прическу в порядке», — пояснила Репик.
В заключение собеседница издания упомянула длинное шерстяное пальто.
«Правильные лекала, длина и посадка делают образ женственным без усилий. Зимняя палитра не ограничивается стандартными черным, серым, белым и коричневым. Теплые яркие тона, например, желтый или оранжевый, а также классический винный или оттенок хаки отлично завершат образ», — отметила дизайнер.