Названы самые модные образы для свиданий на улице в мороз

Создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала самые модные образы для свиданий на улице в мороз. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт считает, что почувствовать себя на таком свидании комфортно помогут вещи, которые одновременно удерживают тепло и визуально подчеркивают фигуру. Так, для встречи на улице идеально подойдут свитеры и поло из кашемира. Их можно сочетать с анораками, а также с юбкой длины миди или мини.

Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на головные уборы из кашемира.

«Шапки, шарфы и перчатки не просто завершают образ, а делают его цельным и продуманным. Кстати, если вы не хотите, чтобы укладка потеряла форму во время долгой прогулки, капор — идеальное решение. Он согреет, защитит от ветра и при этом сохранит прическу в порядке», — пояснила Репик.

В заключение собеседница издания упомянула длинное шерстяное пальто.