Стилист рассказал, как изменились тренды в упаковке подарков

Стилистика упаковки подарков: в этом году тренды сменились
Праздники все ближе, а это значит, нужно поторопиться с подарками. Согласитесь, что упаковка давно перестала быть просто практической оболочкой — это язык, которым вещь разговаривает с получателем еще до того, как лента будет развязана. Стилист Юлия Никифорова подсказала нам несколько интересных решений.
Экологичность в тренде
Вы, возможно, уже обратили внимание, что эстетика и красота стали доминантой.
«Это не только переработанная бумага и биоразлагаемые пленки, но и сознательный выбор многоразовых решений: тканевые мешочки, шкатулки, корзины и мешки из плотного льна», — рассказывает Юлия.
Такая упаковка сама по себе становится частью подарка и несет посыл заботы о планете.
Приятные текстуры
Также зимой особенно хочется больше тепла. Тренд на тактильность и натуральные текстуры мы уже встречали в прошлом году.
«Гладкие глянцевые поверхности уступают место матовой бумаге, грубому крафту, ворсистой ткани и фактурному картонажу. Природные волокна, вставки из кожи и пробки, грубые нити и восковые печати добавляют глубину и ощущение ручной работы», — рекомендует стилист.
Акцентность
Но и не стоит забывать про минимализм с характером.
«Минимальное графическое оформление, нейтральная палитра и акцентный элемент: веточка эвкалипта или ели, металлическая бирка, яркий интерьерный шнур, новогодняя игрушка», — объясняет эксперт.
Такой формат особенно популярен у люксовых брендов и у тех, кто ценит утонченность без вычурности.
Не просто упаковка
«Конечно персонализация развивается в сторону смысловых деталей: небольшие карточки с пожеланием, именные крафт-наклейки, QR-коды с видео поздравлением или плейлистом», — считает стилист.
Технологии не вытесняют ручной труд — они его дополняют, делая упаковку более эмоциональной и интерактивной, и вызывают у нас новые эмоции и настроения.
Спокойные тона
«Из моды выходят ультра яркие неоновые сочетания в сторону приглушенных, но насыщенных оттенков природы: терракота, оливковый, глубокий индиго, теплый янтарь», — рассказывает Юлия.
Контраст достигается за счет текстуры, фактуры, а не кричащих цветов и глянца.
Хэндмэйд
«Обратите внимание на возрождение ремесел: ручная роспись, штамповка, декоративные швы и узлы», — резюмирует эксперт в сфере моды.
Эти элементы подчеркивают уникальность каждого подарка и отличают «сделано с душой» от «упаковано на конвейере».
Главный тренд 2025 года — упаковка, которая транслирует ваши ценности. Она всегда говорит о вкусе, отношении к миру, уважении к получателю и о вас, в первую очередь. Конечно, важно не просто следовать трендам, а переводить их на язык получателя подарка: теплота, забота, душевность, честность и продуманность всегда будут выглядеть лучше любой «модной» обертки.