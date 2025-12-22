Стилист рассказал, как изменились тренды в упаковке подарков

Праздники все ближе, а это значит, нужно поторопиться с подарками. Согласитесь, что упаковка давно перестала быть просто практической оболочкой — это язык, которым вещь разговаривает с получателем еще до того, как лента будет развязана. Стилист Юлия Никифорова подсказала нам несколько интересных решений.

Экологичность в тренде

Вы, возможно, уже обратили внимание, что эстетика и красота стали доминантой.

«Это не только переработанная бумага и биоразлагаемые пленки, но и сознательный выбор многоразовых решений: тканевые мешочки, шкатулки, корзины и мешки из плотного льна», — рассказывает Юлия.

Такая упаковка сама по себе становится частью подарка и несет посыл заботы о планете.

Приятные текстуры

Также зимой особенно хочется больше тепла. Тренд на тактильность и натуральные текстуры мы уже встречали в прошлом году.

«Гладкие глянцевые поверхности уступают место матовой бумаге, грубому крафту, ворсистой ткани и фактурному картонажу. Природные волокна, вставки из кожи и пробки, грубые нити и восковые печати добавляют глубину и ощущение ручной работы», — рекомендует стилист.

Акцентность

Но и не стоит забывать про минимализм с характером.

«Минимальное графическое оформление, нейтральная палитра и акцентный элемент: веточка эвкалипта или ели, металлическая бирка, яркий интерьерный шнур, новогодняя игрушка», — объясняет эксперт.

Такой формат особенно популярен у люксовых брендов и у тех, кто ценит утонченность без вычурности.

Не просто упаковка

«Конечно персонализация развивается в сторону смысловых деталей: небольшие карточки с пожеланием, именные крафт-наклейки, QR-коды с видео поздравлением или плейлистом», — считает стилист.

Технологии не вытесняют ручной труд — они его дополняют, делая упаковку более эмоциональной и интерактивной, и вызывают у нас новые эмоции и настроения.

Спокойные тона

«Из моды выходят ультра яркие неоновые сочетания в сторону приглушенных, но насыщенных оттенков природы: терракота, оливковый, глубокий индиго, теплый янтарь», — рассказывает Юлия.

Контраст достигается за счет текстуры, фактуры, а не кричащих цветов и глянца.

Хэндмэйд

«Обратите внимание на возрождение ремесел: ручная роспись, штамповка, декоративные швы и узлы», — резюмирует эксперт в сфере моды.

Эти элементы подчеркивают уникальность каждого подарка и отличают «сделано с душой» от «упаковано на конвейере».

Главный тренд 2025 года — упаковка, которая транслирует ваши ценности. Она всегда говорит о вкусе, отношении к миру, уважении к получателю и о вас, в первую очередь. Конечно, важно не просто следовать трендам, а переводить их на язык получателя подарка: теплота, забота, душевность, честность и продуманность всегда будут выглядеть лучше любой «модной» обертки.