Дуа Липа показала фигуру в бикини

Британская певица и модель Дуа Липа показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркало в черном бикини, которое состояло из плавок с низкой посадкой и бюстгальтере с треугольными чашками.

При этом она продемонстрировала фигуру с рельефным прессом. В то же время звезда собрала волосы в гладкую прическу и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье. Исполнительница снялась в черном боди и платье из сетки, декорированном крупной бахромой.