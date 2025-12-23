Ученые выяснили, какие черты лица сильнее всего выдают возраст

Новое крупное исследование, опубликованное в International Journal of Cosmetic Science, подтвердило: морщины вокруг глаз являются самым надежным маркером возраста у женщин, независимо от этнической принадлежности. В то время как цвет и блеск кожи влияют на восприятие здоровья и привлекательности, именно глубина и плотность морщин в периорбитальной области определяют, насколько старой выглядит женщина из Азии, Европы или Африки.

© Телеканал «Наука»

Особенности кожи вокруг глаз

Кожа под глазами тоньше, чем на других участках лица, и содержит меньше сальных желез. Это делает ее особенно уязвимой к старению и внешним воздействиям, таким как солнце или механические нагрузки. Ежедневное моргание — около 15 000 раз — приводит к формированию постоянных морщин. При этом «гусиные лапки», мешки под глазами и темные круги остаются главными признаками старения в глазах общества.

Международный подход

Исследователи включили участниц из пяти городов: Гуанчжоу (Китай), Токио (Япония), Лион (Франция), Нью-Дели (Индия) и Кейптаун (Южная Африка). Изначально была набрана группа из 526 женщин, из которых стандартизированная подгруппа из 180 человек — по 36 женщин на каждую этническую группу — стала объектом анализа. Возраст участниц варьировался от 20 до 65 лет, что позволило изучить процесс старения в широком диапазоне.

Цифровые портреты высокого разрешения делались с использованием системы ColorFace, которая стандартизирует освещение и ракурсы. Анализировались два участка: зона непосредственно под глазами и внешние уголки глаз, где формируются «гусиные лапки». Программное обеспечение измеряло морщины, цвет кожи, блеск и ровность тона.

Оценка восприятия

600 обычных участников, по 120 человек в каждом городе, оценивали фотографии женщин по шкале от 0 до 100, выставляя баллы за воспринимаемый возраст, здоровье и привлекательность.

Анализ выявил, что морщины под глазами и в уголках глаз прямо коррелируют с возрастными оценками. Женщины с более выраженными морщинами воспринимались как старше, менее здоровые и менее привлекательные. Эти закономерности наблюдались во всех этнических группах.

Этнические различия

Физические проявления старения различались. У женщин из Индии и Южной Африки кожа под глазами была темнее, у южноафриканок плотность морщин выше, чем у остальных. В области «гусиных лапок» уровень морщин был примерно одинаков у женщин из Южной Африки, Китая и Франции, но заметно ниже у японок и индийских женщин.

Цвет кожи и блеск оказывали сильное влияние на восприятие здоровья и привлекательности. Более светлая кожа под глазами у индийских женщин и желтоватый оттенок у южноафриканок повышали оценки здоровья и красоты. Ровность тона чаще ассоциировалась с состоянием здоровья, а не с молодостью.

Дополнительные наблюдения

Для японских и французских женщин морщины под глазами давали дополнительную информацию о возрасте. Во французской группе эксперты оценивали комплекс признаков, а не полагались на один фактор, что свидетельствует о более целостном подходе.

Исследование также выявило универсальную роль блеска кожи. Сияние кожи связывают с жизненной энергией и здоровьем, и оно оказывает влияние на восприятие внешности наряду с морщинами.

Значение результатов

Исследователи заключают, что морщины вокруг глаз — надежный индикатор возраста во всех культурах, а цвет и блеск кожи усиливают впечатление о здоровье и привлекательности. Эти данные помогут косметологам, дерматологам и индустрии красоты учитывать межкультурные различия в восприятии лица.

Кроме того, результаты могут быть полезны для разработки персонализированных антивозрастных средств и процедур, ориентированных на особенности кожи конкретной этнической группы. Они также подчеркивают важность ухода за областью глаз с учетом биологических особенностей кожи, что важно для поддержания здорового и молодого внешнего вида.