67-летняя Мадонна показала фото без макияжа

Американская певица Мадонна показала фото с празднования Хануки. На соответствующие сторис обратило внимание издание Page Six.

67-летняя поп-исполнительница отметила последний день праздника в окружении своих детей и 29-летнего возлюбленного Акима Морриса. Так, знаменитость поделилась снимком (на момент написания новости он был удален), на котором предстала в коричневом шелковом топе, оформленном белыми кружевами. Она позировала на камеру с распущенными волосами и без макияжа на лице.

В ноябре сообщалось, что Мадонна опубликовала откровенные кадры. Тогда певица предстала перед камерой в шубе, сетчатых колготках и белом платье, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.