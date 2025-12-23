Ведущий «Модного приговора» назвал необычный трендовый аксессуар

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов посоветовал приобрести перчатки с ногтями. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

«Перчатки с ногтями идея не новая, но максимально эффектная! Подойдет и для сложного новогоднего образа, и сработает как перчинка в базовом комплекте!»— заявил стилист.

В ноябре Александр Рогов выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.