Как вернуть волосам густоту и здоровый вид?

Красивые и густые волосы — это результат работы гормональной системы, правильного питания и здорового кровообращения кожи головы. Как напоминает издание Lady.Pravda.Ru, волосяные луковицы могут «засыпать» с возрастом или в период стресса, производя более тонкие и ломкие волосы. Этот процесс часто остается незамеченным, пока объем волос не уменьшается вдвое.

По данным источника, на толщину и цикл роста волос можно повлиять. Главное — создание оптимальной среды для корней, где питание сочетается с грамотной активизацией. Пробуждение волосяных луковиц напрямую связано с интенсивностью кровотока. Фолликулы — одни из самых энергозатратных структур тела. Если микроциркуляция замедлена из-за спазмов или низкого давления, корни недополучают питание. Всего 4–5 минут ежедневного массажа кожи головы стимулируют рецепторы и могут увеличить толщину. Для усиления эффекта подойдут сыворотки с кофеином или мятой.

Основу волоса на 80% составляет кератин. При нехватке аминокислот в рационе организм экономит на «неприоритетных» структурах, к которым относятся волосы. Рекомендуется начинать день с белкового завтрака: яйца, мясо, орехи станут строительным материалом для густоты волос. Не стоит бояться частого мытья: накопление кожного сала создает воспалительную среду, которая буквально «душит» корни.