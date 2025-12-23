Новогодний дресс-код для дома: стильные пижамы и уютные образы

Новый год дома — это не повод отказываться от стиля! Забудь про старый растянутый свитер: встречаем год Огенной Лошади в нарядных, но супер уютных пижамах и лаунж-сетах, которые выглядят так, будто ты готова и к вечеринке, и к шампанскому на диване. Комфорт на максимуме, праздник в душе!

Тренды 2025: что надеть, чтобы сиять дома

Главный хит — пижамы в стиле eveningwear: шелковые или атласные комплекты с рубашкой и брюками, которые легко стилизовать под «выход». Добавь перья на манжетах или блестящую отделку — и ты королева новогодней ночи без каблуков!

Классика вечна: клетка виши, тартан или новогодний принт с оленями и елочками. Красный, бордовый, изумрудный или шоколадный — цвета, которые создают настроение. Пастельные тона (бежевый, оливковый, молочный) для тех, кто любит нежность.

Family look в моде как никогда: одинаковые пижамы для всей семьи — идеально для фото под елкой и теплых воспоминаний. Эко-материалы (органический хлопок, бамбук) — тренд, который заботится о комфорте и планете.

Не забудь про текстуры: фланель для тепла, трикотаж с кашемиром для мягкости, велюр для объятий.

Идеи образов: от уютного до гламурного

Классический шик: шелковая пижама с принтом (звезды, снежинки или горошек). Добавь халат на запах и тапочки с мехом — элегантно и тепло. Пушистый кокон: мягкий костюм из трикотажа или флиса в пастельных тонах. Идеально для марафона фильмов и оливье. Блестящий акцент: комплект с металлизированной нитью или пайетками на топе. Для тех, кто хочет сиять даже дома! Минимализм: однотонный сет (черный, красный или серебро) с кружевной отделкой. Смотрится дорого и сексуально. Вязаный уют: свитер-оверсайз с трикотажными легинсами или шортами. Добавь носки с новогодним мотивом — и готово!

Аксессуары в теме: маска для сна с принтом, резинка для волос с бантом или ароматическая свеча — мелочь, а настроение на высоте.

Лайфхаки для идеального домашнего праздника

Выбирай натуральные ткани — они дышат и не вызывают раздражения после долгого вечера. Размер больше — для свободы движений и уюта. Адаптация под температуру.

Если семья большая — закажи сет заранее: это хит сезона!

И не забудь про фото: в таких образах селфи у елки получатся волшебными!

Новый год дома в 2025-м — это про любовь к себе, близким и комфорту без компромиссов. Надевай свою любимую пижаму, наливай шампанское и встречай волшебство!