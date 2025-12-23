Жена певца Джастина Бибера, модель и бизнесвумен Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в микрошортах. Знаменитость опубликовала фотография в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Хейли Бибер стояла перед зеркалом в приподнятой желтой футболке с принтом, которую дополнила белыми микрошортами в горошек и кепкой с надписью. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На прошлой неделе Хейли Бибер решила сделать стрижку мягкий боб, вдохновившись образом супермодели 90-х Кристи Тарлингтон. Модель опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом с макияжем в естественном стиле с розовой помадой. Манекенщица была одета в черный облегающий лонгслив.

В ноябре Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала GQ. На обложке издания бизнесвумен позировала в черном слитном купальнике, сидя на трамплине у бассейна. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Модель также снялась в шортах и топе и обнаженной на кровати.