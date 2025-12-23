Создан портрет самой привлекательной женщины 2025 года

Учёные назвали характерные черты самой привлекательной женщины современности. Аналитики изучили списки «100 самых привлекательных женщин» журнала Maxim и выяснили, что это чаще всего темноволосые и темноглазые девушки среднего или высокого роста (около 172 см), состоящие в отношениях и имеющие татуировки. У них стройная или спортивная фигура.

«Задающие тренды знаменитости являются движущей силой этих изменений, сочетая эти качества с культурным влиянием, харизмой и непринуждённым стилем, что делает их образцом для подражания», — отмечает аналитик данных Александра Димитрова.

Наиболее полно (на 90%) этому описанию соответствуют такие современные звезды, как Дуа Липа и Хейли Бибер. Шей Митчелл и Эмили Ратаковски совпадают с идеалом на 80%, уступая лишь по возрасту или знаку зодиака (самым популярным оказались Весы). Оливия Калпо и Зендая набрали по 70%.

Исследование также показывает эволюцию стандартов: если в 2010-х в списках доминировали Марго Робби и Эмма Уотсон, сейчас идеал формируют не только актрисы и модели, но и спортсменки, такие как теннисистка Коко Гауфф, а также новые иконы вроде Дженны Ортеги.