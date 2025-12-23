Звезда «Зачарованных» показала внешность без макияжа в день 53-летия

Американская актриса Алисса Милано показала внешность без макияжа в день 53-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда популярного телесериала «Зачарованные» снялась, лежа в кровати, в цветной пижаме. При этом она распустила темные волосы и отказалась от косметики на лице.

«Мое ежегодное селфи на день рождения. Без фильтров. Без макияжа. Только брови, сделанные методом микроблейдинга, и остатки ботокса и филлеров после последней процедуры. Да, мне 53», — написала она.

В сентябре звезда «Зачарованных» высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело». Актриса Алисса Милано поделилась снимком перед началом операции по уменьшению груди.