Ламинирование бровей дома: пошаговая инструкция

Ламинирование бровей — это настоящий бьюти-хит, который превращает непослушные волоски в ухоженные, густые и послушные! Представь: просыпаешься утром, а брови уже на месте — объемные, блестящие и в идеальной форме, без ежедневного танца с гелем и щеточкой.

Дома это еще и экономно. Главное — выбрать мягкие средства с питательными компонентами (кератин, пантенол, алоэ вера, экстракты растений), чтобы волоски не сохли и не ломались. Эффект держится 4–8 недель, и твои брови скажут тебе спасибо!

«Ламинирование бровей — это химическая процедура, которая убирает естественную кривизну волосков, делая их прямыми и послушными. Она помогает бровям оставаться в нужном положении на 6—8 недель, упрощая уход. Но дома важно использовать качественные средства, чтобы не пересушить волоски и сохранить их здоровье», — говорит Джаред Бейли, глобальный эксперт по бровям Benefit.

Готовимся к магии: что нужно знать перед стартом

Сначала обязательно протестируй средства на аллергию — капни на запястье и подожди сутки. Нет покраснения? Можно начинать! Очисти лицо мицеллярной водой без масел, брови должны быть сухими и чистыми. Собери арсенал: микрощеточки, ватные диски, пищевую пленку, таймер и перчатки — чтобы все было безопасно.

Выбирай домашние наборы от проверенных брендов — они нежнее салонных, с гипоаллергенными формулами и натуральными добавками. Ищи составы с кератином для укрепления, пантенолом для увлажнения или растительными экстрактами для питания. Такие средства мягко работают с кутикулой, не содержат агрессивных химикатов в высоких дозах и сохраняют волоски здоровыми.

Пошагово: превращаем брови в мечту за 30–45 минут!

Очищаем. Обезжирь брови лосьоном из набора или шампунем для бровей. Просуши — и вперед! Размягчаем. Расчеши волоски вверх, нанеси первый гель тонко, избегая кожи. Время: 5–12 минут (тонкие — меньше, густые — побольше). Накрой пленкой для тепла — как в спа! Снимаем. Убери остатки сухим диском. Воду не льем! Фиксируем. Второй состав — и укладывай в желаемую форму (широкую, натуральную) 5–10 минут под пленкой. Питаем. Третий шаг — сыворотка или масло. Оставь на 5 минут, удали излишки. Финал. Не трогай брови 24–48 часов!

Готово! Ламинирование нужно проводить не чаще раза в 6–8 недель, чтобы волоски отдохнули и сияли.

«Если говорить о ламинировании бровей дома, то я не сторонница экспериментов, но если желание велико — почему нет? Изучите инструкцию, берите проверенные средства, наблюдайте за реакцией кожи и волос. Не торопитесь, избегайте переэкспозиции, и процедура пройдет успешно, без вреда», — советует бьюти-мастер Армине Алавердян.

Уход после: держим вау-эффект как можно дольше

Первые сутки — никаких воды, саун и макияжа! Избегай солнца и скрабов. Потом ежедневно расчесывай брови щеточкой, питай маслами: касторовым или жожоба. При необходимости добавь кератиновую сыворотку.

Ошибки, которых стоит избежать: не передерживай (сушит!), хорошо очищай (для суперэффекта). Тонкие бровки? Сократи время на пару минут.

Ламинирование бровей дома — это свобода самовыражения, экономия денег и удовольствие от процесса! Протестируй, следуй нашей инструкции — и твои брови будут в идеале.