Хирург рассказал о появлении отечественных грудных имплантатов

Появление первых зарегистрированных отечественных грудных имплантатов позволит обеспечить стабильность поставок и снизить зависимость российского рынка от импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мантурова.

«На протяжении более 20 лет силиконовые грудные имплантаты в России поставлялись исключительно зарубежными производителями. Фактически весь рынок был ориентирован на иностранные бренды и их дистрибьюторов», — заявила эксперт.

Мантурова сообщила, что в последние годы ситуация заметно осложнилась: часть производителей прекратила дистрибуцию или полностью ушла с российского рынка, аннулировав гарантийные обязательства.

«В ряде случаев стала невозможной экспертиза поврежденных имплантатов за рубежом, что создало дополнительные сложности как для врачей, так и для пациенток», — отметила она.

По ее словам, на этом фоне была завершена разработка и успешно проведена регистрация первых текстурированных силиконовых грудных имплантатов отечественного производства.

«При создании изделий особое внимание уделялось вопросам клинической безопасности и снижению риска осложнений. Разработка велась в сотрудничестве с практикующими пластическими хирургами и онкологами, что позволило учитывать потребности как эстетической, так и реконструктивной хирургии», — пояснила Мантурова.

Эксперт добавила, что регистрация отечественных имплантатов имеет принципиальное значение прежде всего для пациентов, которым требуется плановое или реконструктивное хирургическое лечение.