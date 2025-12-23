65-летний Олег Меньшиков раскрыл секрет моложавой внешности

Советский и российский актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Меньшиков в интервью с гимнасткой Ляйсан Утяшевой раскрыл секрет моложавой внешности. Соответствующий выпуск кулинарного шоу спортсменки доступен на YouTube.

65-летний артист рассказал, что ухаживает за собой с помощью косметических средств, в частности, использует сыворотки и кремы. Кроме того, он регулярно посещает косметолога.

«Я слежу за собой. Я хожу в салон уже лет 15-20. У меня одна и та же косметика. Но больше ничего», — объяснила звезда «Покровских ворот».

Также Меньшиков признался, что уже давно не ужинает и тщательно следит за питанием.