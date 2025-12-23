Жена миллиардера Безоса появилась на публике в образе за миллионы рублей

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике в образе за 5,4 миллиона рублей. Об этом пишет Page Six.

Избранницу 61-летнего предпринимателя запечатлели в Аспене, Колорадо, после празднования ее 56-летия. Так, Санчес предстала перед камерами в вельветовом пальто бордово-фиолетового цвета люксового бренда Dior, которое создал Джон Гальяно для осенней коллекции 2000 года. Изделие было оформлено овечьим мехом на воротнике, манжетах и ​​талии. Его стоимость составляет 9,2 тысячи долларов (примерно 722 тысячи рублей).

Кроме того, журналистка надела облегающие лосины, кожаные сапоги, шляпу, а также взяла сумку Hermès Kelly 25, изготовленную из крокодиловой кожи. По данным издания, цена данного аксессуара варьируется от 40 тысяч до 60 тысяч долларов (3,1 миллиона до 4,7 миллиона рублей).