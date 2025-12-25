Жена звезды «Слова пацана» раскрыла главный комплекс во внешности

Жена российского актера Рузиля Минекаева Азиза сделала пластику и раскрыла главный комплекс во внешности. Ее слова приводит Woman.ru.

© Lenta.ru

Супруга звезды популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что прибегла к ринопластике. Она призналась, что не любила свой нос. По словам Минекаевой, операция сделала ее счастливой.

«Я любила свою внешность, считала себя красивой, у меня была нормальная самоооценка, но в какой-то момент поняла: нос не нравится. По сути ничего не поменялось, просто я воплотила свою мечту и стала еще счастливее», — подчеркнула избранница артиста.

В сентябре сообщалось, что Рузиль Минекаев в откровенном виде снялся для журнала «Собака.ru».