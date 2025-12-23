Образ Кейт Бекинсейл на баскетбольном матче возмутил пользователей Сети

Британская актриса Кейт Бекинсейл посетила баскетбольный матч в обуви на экстремально высокой платформе и возмутила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 52-летнюю знаменитость в сером платье с асимметричной юбкой и черных ботфортах на высокой платформе, декорированных шипами. Образ дополнили черные перчатки без пальцев и белый шлейф с гороховым принтом.

Поклонники оценили внешний вид Бекинсейл в комментариях под материалом.

«Почему она до сих пор так одевается? Она выглядит нелепо!», «Она совсем потеряла связь с реальностью», «Она совсем сошла с ума... вот это да! Теперь постоянно ходит в этих дурацких ботинках», «Странный наряд для игры», — высказались они.

Ранее в декабре Кейт Бекинсейл сходила на шопинг в прозрачном платье. Папарацци запечатлели знаменитость в белом откровенном изделии длины макси, надетом поверх бюстгальтера и капроновых колготок в горох.