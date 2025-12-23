Как poetcore стал новым языком женственного гардероба

Иногда в повседневной жизни не хватает праздничности. Не той яркой и заметной за километр, с блестками и перьями, а внутренней. Когда хочется чуть больше красоты, чуть больше смысла в жестах, походке, выборе одежды. Именно здесь появляется poetcore — новая эстетика, которая предлагает не убегать в нарочитый карнавал, а аккуратно впускать театральность в обычную жизнь. Это способ интегрировать настроение в гардероб: через фактуры, линии, слои и детали, которые делают образ чуть более выразительным, не отрывая его от реальности. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие вещи выбирать в рамках этого стиля — и с чем их носить.

© Кадр из фильма

Ткань, линия, цвет

В основе эстетики — натуральные материалы и свободные формы. Льняные и хлопковые рубашки, мягкие шерстяные кардиганы, тонкие джемперы, юбки миди без жесткой конструкции, прямые брюки с посадкой, позволяющей двигаться.

«Цвета — молочный, выцветший черный, табачный, серо-зеленый, приглушенный синий, оттенки бумаги и старых книг, пыльная или слегка увядшая роза, блеклая винтажная пастель — все сюда же», — объясняет эксперт.

Эстетика для города

Этот романтический стиль легко встраивается в повседневный городской гардероб, если не перегружать образ. Свободная рубашка плюс прямые брюки, мягкий свитер поверх платья, длинное пальто без подчеркнутой линии плеча. Обувь — простая и функциональная: лоферы, балетки, мягкие ботинки, иногда грубые, но не агрессивные. Образ должен выглядеть так, будто он собран без усилий, но с вниманием к пропорциям.

Слои как главный инструмент

Многослойность — ключ к эстетике poetcore, но не декоративная, а логичная и практически выверенная.

«Тонкая водолазка под платьем, рубашка под жилетом, шарф, наброшенный не ради акцента, а ради тепла. Каждый слой должен иметь смысл. Именно эта конструкция создает ощущение жизни в красивых движениях», — говорит стилист.

Аксессуары и детали

Детали в данном случае важнее громких акцентов. Тонкий кожаный ремень, очки с простыми оправами, шарфы без логотипов, сумки мягкой формы, будто слегка прожившие жизнь. Украшения — минимальные: тонкие кольца, цепочки, иногда винтажные, но без театральности. Эти элементы не должны слишком явно о себе заявить, они работают на ощущение личной истории.

Как не превратить образ в костюм

Главная ошибка — делать лук слишком вычурным. Если в образе появляется слишком много винтажа, драмы или явной стилизации, эстетика теряет честность. Лучше взять одну-две вещи с нужным настроением и встроить их в обычный ансамбль. Poetcore живет там, где одежда не отвлекает от жизни, а сопровождает ее. И именно поэтому он выглядит так убедительно — потому что в этой эстетике нет откровенной попытки произвести впечатление.