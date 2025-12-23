Что подарить мужчине на Новый год

При выборе бьюти-подарка, в том числе крема и тонера, для мужчины важно учитывать один ключевой принцип: средство должно органично вписываться в его привычную рутину. Об этом «Газете.Ru» рассказал косметолог «Золотого Яблока» Мила Устинова.

«Крем для лица — самый рациональный вариант. Он остается самым популярным форматом в мужском сегменте. И это закономерно: крем — понятный и универсальный продукт, который закрывает сразу несколько задач. Он увлажняет кожу, помогает снять раздражение после бритья и делает лицо визуально более свежим — особенно актуально зимой, когда кожа реагирует на холод и ветер. Важно, что крем редко воспринимается как «косметика» в привычном понимании — скорее как средство базового ухода и комфорта. Как выбрать: обращать внимание на легкие текстуры, быстрое впитывание и нейтральный аромат — такие средства проще всего встроить в повседневный ритм», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что хорошим вариантом будут тонеры и лосьоны.

«Их ценят за водные текстуры: они не ощущаются на коже, не оставляют липкости и не перегружают уход. Для мужчин это принципиально — продукт должен работать, не напоминая о себе в течение дня. Тонер помогает снять стянутость после умывания или бритья и делает кожу более комфортной без добавления сложных этапов. Для того, чтобы их выбрать, надо искать формулы без спирта, с пометками «увлажняющий» или «успокаивающий». Это особенно удачный подарок для тех, кто говорит, что «ничего не использует», но при этом регулярно сталкивается с сухостью кожи», — посоветовала косметолог.

Устинова призвала не оставлять без внимания средства для бритья.

«Гели и пены для бритья остаются самым очевидным вариантом, но при осознанном выборе они по-прежнему актуальны. Альтернативой привычным форматам становятся кремы и мыла для бритья — они превращают процесс в более продуманный ритуал. Такие средства ценят за плотную текстуру, аккуратный аромат и ощущение контроля во время бритья. Универсальные ароматы и формулы для чувствительной кожи — самый безопасный и практичный выбор», — добавила она.

По ее мнению, мужчинам на Новый год можно подарить уход за телом.

«Гели для душа, скрабы или кремы для тела — еще одна категория, которая хорошо работает в формате подарка. Эти средства не требуют изменения привычек, но заметно повышают качество повседневного ухода. Особенно востребованы продукты с небанальными, но сдержанными ароматами — они создают ощущение ухоженности, не перетягивая внимание на себя. Нейтральные или древесные композиции, мягкие очищающие формулы и комфортные текстуры без излишней отдушки», — отметила врач.

И в заключение Устинова выделила парфюмерию и мини-форматы.