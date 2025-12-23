Назван эффективный с древности способ маскировки прыщей

Цветные наклейки на лице — звездочки, сердечки или почти незаметные прозрачные кружки — стали привычной деталью образов. Сегодня это так называемые «пластыри от прыщей», которые используют для лечения воспалений кожи. Однако, как выясняется, у этой практики куда более длинная история, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Современные пластыри чаще всего представляют собой гидрогелевые или пленочные повязки. Они создают влажную среду, защищают воспаление от бактерий и механического раздражения и тем самым ускоряют заживление. Некоторые варианты дополнительно содержат противовоспалительные или подсушивающие компоненты. При этом многие носят их не только дома, но и на улице — как часть образа.

Подобное сочетание пользы и демонстративности вовсе не ново. Еще в Европе XVII века были популярны небольшие накладки из шелка, бархата, бумаги или тонкой кожи. Их вырезали в форме звезд, полумесяцев или кружков и приклеивали к лицу. Чаще всего они были черного цвета, чтобы эффектно выделяться на фоне бледной кожи, считавшейся признаком высокого социального статуса.

У таких «мушек» было сразу несколько функций. Одни носили их ради кокетства и привлечения внимания, другие — чтобы скрыть рубцы, следы оспы или кожные высыпания. В текстах той эпохи прямо упоминается, что накладки могли использоваться и с лечебной целью — для «подсушивания язв» или маскировки повреждений кожи.

Не всем такая практика нравилась. Моралисты XVII–XVIII веков обвиняли любителей «мушек» в обмане и распущенности, считая, что они создают ложный образ и вводят окружающих в заблуждение. Иногда доходило и до крайностей: накладки на лице связывали с эпидемиями и «порчей нравов». Тем не менее мода держалась десятилетиями, а у зажиточных людей даже появились специальные коробочки для хранения этих аксессуаров.

Со временем «мушки» исчезли, но сама идея точечного воздействия на проблемные участки кожи никуда не делась. Сегодняшние пластыри от акне уже не несут символической нагрузки и не вызывают общественного осуждения, но по сути продолжают ту же традицию — сочетать уход за кожей с визуальным акцентом.

Эксперты отмечают, что сами по себе такие пластыри безопасны и действительно могут быть полезны при единичных воспалениях. А их публичное ношение, в отличие от прошлых веков, скорее отражает изменение отношения общества к внешности и уходу за собой. То, что раньше вызывало насмешки и морализаторство, теперь стало еще одним нейтральным элементом повседневной культуры.