Спокойствие только спокойствие: как эмоции искажают черты лица

Прежде чем бежать в магазин за очередной порцией кремов от морщин, отеков и других неприятных деформаций, лучше вспомните, как давно вы испытывали стресс. Возможно, ребенок заставил переживать плохими отметками, или супруг раскритиковал вашу стряпню. Наутро после «переживательного» вечера на лице непременно останется отпечаток. И с возрастом их будет появляться все больше. Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit объяснила взаимосвязь негативных эмоций и дефектов кожи лица.

Когда нервы как струны

«Когда мы начинаем стрессовать, у нас нарушается сон. Все функции в организме замедляются, и повышается кортизол, что не очень хорошо влияет на качество жизни, в том числе и на нашу внешность. Появляются отеки, бессонница, тревожность. Не исключены такие крайности, как потеря аппетита, либо зажоры, которые отражаются на цвете нашего лица, приводят к изменениям веса тела и качества кожи», — говорит эксперт.

Женщинам, которые пребывают в состоянии перманентного стресса, работая на двух работах, успевая ходить в спортзал и засыпая глубоко за полночь, не стоит ждать здорового румянца на лице, гладкой кожи без заломов и пресловутых отечных мешков под глазами.

Можно отдать ползарплаты на косметологические услуги, обмазаться дорогущими сыворотками и получить нулевой результат. Потому что забота о себе начинается изнутри.

Борозды печали и гнева

Морщины с возрастом появляются у всех. Но если вы ненароком хмурите лоб и брови, изучая рабочие отчеты, часто выясняете отношения на повышенных тонах, надевая на ваше прекрасное лицо маску «злой мегеры», то рискуете испортить свою внешность раньше времени. Недаром многие знаменитости намеренно отказывают выдавать сильные эмоции, даже если чем-то обрадованы и расстроены. Они точно знают, что нет лучшего средства от морщин и заломов, чем аристократичная сдержанность.

Но тут впадать в крайности тоже не стоит. Совсем холодным и безразличным ко всему нормальный человек оставаться не сможет, но меру лучше знать. Стоит хотя бы неделю попытаться контролировать свое лицо в моменты сильных эмоциональных всплесков, и вы приучите себя к «полутонам»: не превращать лоб «в стиральную доску», а элегантно приподнять бровь, не улыбаться во все 32 зуба, а лишь слегка растянуть уголки губ в загадочной полуулыбке.

Витаминный заряд, позитив и движение

Яна Анточи советует добавить в ежедневную рутину больше маленьких полезных радостей. Найдите двигательную активность по душе, которая поможет ускорить метаболизм, разогнать лимфу и добавить порцию дофамина.