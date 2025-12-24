Певица Нюша вышла на публику в бархатном платье. Поп-исполнительница опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

35-летняя Нюша стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello! Для закрытого светского мероприятия певица предпочла черное маски-платье с поясом, который был украшен кристаллами. Поп-исполнительница дополнила образ блестящем браслетом и кольцом. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж с черными стрелками.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Нюша появилась на юбилейном фестивале современной музыки «Новая Песня года». Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с серебристым верхом и перьевой юбкой с разрезом. Поп-исполнительница добавила к образу блестящие туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.

Позже Нюша в интервью изданию Super.ru раскрыла свой секрет красоты. Она призналась, что регулярно работает над собой, чтобы поддерживать молодость и стройность. Певица отметила, что занимается не только телом и лицом, но и внутренним самочувствием.

«Тут и спорт, и массаж, и танцы, и растяжка, и йога, и состояние в принципе ментальное очень важно, когда ты начинаешь больше выбирать себя, любить себя, давать себе больше отдохнуть, поспать», — заявила артистка.

Знаменитость также рассказала, что продолжает самосовершенствоваться.