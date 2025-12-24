«Слишком откровенно». Жену Александра Цекало раскритиковали в Сети

Жену Александра Цекало, художницу Дарину Эрвин, раскритиковали за фото в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дарина Эрвин позировала в голубом комплекте нижнего белья. Образ дополнили замшевые казаки. Волосы художница распустила и отказалась от макияжа.

«Слишком откровенно», «Что с фигурой?», «Почему такая худая?», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Модель недавно объяснила, почему сильно похудела. Она больше года скрывала это от общественности. У Эрвин начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки. Художнице сделали несколько операций, а сейчас у нее проходит процесс восстановления. Жена Цекало отметила, что не привыкла жаловаться, поэтому не комментировала разные слухи о себе.

Летом 2024 года супруга шоумена показала свою изменившуюся фигуру. Многие обвинили Эрвин в применении «Оземпика». Препарат в последние годы стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Некоторые сочувствовали модели, предполагая, что она страдает анорексией. Жена Цекало не отвечала на вопросы подписчиков и не пыталась их в чем-то переубедить. Она призналась, что регулярно сталкивается с хейтом по поводу своей внешности, но старается не реагировать на него.