Как привести гардероб в порядок: вещи, которые стоит выбросить

Гардероб является отражением отношения к себе. Зачем носить вещи, которые не просто устарели или вышли из моды, а прямо говорят о пренебрежении к себе? Проведите беспощадную ревизию. Вот три категории вещей, от которых стоит избавиться в первую очередь.

© ГлагоL

Начните разбор с нижнего белья. Даже если его никто не видит, потертые, растянутые трусы и лифчики говорят о небрежности к себе. Ведь гигиена и комфорт важнее всего. Затем оцените сумки и обувь: стертые ручки, старая кожа, грязная подкладка и сбитые носки должны уйти в мусорку. С верхней одеждой можно поделикатнее: катышки сбрить, а мелкие дырочки зашить. Но то, что уже не спасти, лучше отправить «на дачу», советует канал «Полезняшка».

Неудобная обувь и одежда. Речь не о каблуках как таковых: некоторым в них удобно. А о том, что жмет, трет и заставляет страдать. Миф о том, что любую обувь нужно «разнашивать», опасен. Если она натирает до мозолей, значит, она вам не подходит. Примеряйте обувь так, чтобы пальцы ног чувствовали себя свободно, особенно к концу дня, когда ступня немного отекает.

Самая сложная категория: то, что вам не нравится. Сюда попадают вещи, купленные по чужому совету, «удобные, но уродливые», «модные, но не ваши» или купленные для дресс-кода с отчаяния. От последних избавляться сложнее, они могут опять понадобится. Но вещи «модно и дорого», которые не приносят радости, можно выкидывать смело. Ваш гардероб должен отражать вас, а не чужой вкус или абстрактные тренды.

Чтобы сформировать свой собственный стиль, забудьте о скоротечных трендах. Комфорт и качество — вот с чего надо начинать, чтобы собрать базовый гардероб. В него входят как минимум пять вещей, которые должны быть у каждой женщины.