Звезда Mamma Mia! позагорала в бикини

Английская актриса и звезда мюзикла Mamma Mia! Джорджина Эмили Кастл похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица позировала на пляже, сидя в бикини на белом песке у воды. При этом звезда продемонстрировала фигуру и рельефный пресс.

Кроме того, она распустила вьющимся русые волосы и отказалась от макияжа. Известно, что знаменитость проводит медовый месяц на Мальдивах.

Ранее в декабре Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки. Модель запечатлели в черном платье, оформленном глубоким декольте.