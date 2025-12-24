44-летняя бывшая участница Pussycat Dolls снялась в купальнике

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном виде. Сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость позировала, сидя на шезлонге в зеленом раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера на тонких бретелях. При этом звезда похвасталась формами и распустила волосы. Образ экс-участницы Pussycat Dolls завершили солнцезащитные очки.

В ноябре 2024 года Эшли Робертс снялась обнаженной. На одном из размещенных снимков экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls предстала в белом банном халате, приспустив его верхнюю часть.