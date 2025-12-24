Встречаем год Огненной Лошади: как выбрать наряд, чтобы угодить хозяйке 2026

Скоро​‍​‌‍​‍‌ бой курантов, и возникает ежегодный вопрос: в чем встречать Новый год? Модные эксперты объявили цветом года почти белый, но нас впереди поджидает Красная Огненная Лошадь, которой тоже нужно угодить. Автор канала «Мода. Стиль. Личность» рассказывает, как это сделать.

Вы можете выбирать среди множества оттенков красного: насыщенный марсала, винно-бордовый или теплый терракотовый. Они выглядят роскошно и празднично, а если целого красного платья для вас много, используйте этот цвет в деталях — помада, сумочка, босоножки.

Помните, что Лошадь — это свобода и движение. Выбирайте наряд, в котором будет комфортно: платья с разрезом или асимметрией, широкие брюки палаццо, блузы с объемными рукавами. Забудьте о тугих корсетах и юбках, в которых не повернуться.

Чтобы не «разозлить» символ года, стоит исключить «хищные» принты вроде леопарда или змеи — Лошадь их боится. Неон и кислотные цвета оставьте в прошлом, выбирайте естественную палитру. И даже для скромного домашнего праздника наденьте что-то новое и красивое, отложив старый халат.

Также «ГлагоL» рассказывал о трендах в новогоднем образе и оформлении стола. В маникюре на пике будут ностальгический эффект «мокрого фарфора», пирсинг на ногтях, абстрактные сюжеты и «кошачий глаз». Для украшения стола эксперты советуют выбирать праздничную скатерть, добавлять свечи в декор из шишек, ставить центральную композицию из еловых веток и использовать съедобный декор.