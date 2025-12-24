Как синие экраны влияют на состояние кожи

Длительное воздействие синего света от экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров может ускорить старение кожи, вызывая окислительный стресс и разрушение коллагена. Об этом в беседе с RT заявила кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель MARTINEX Наталья Михайлова.

«Синий свет проникает глубже ультрафиолета — до уровня дермы — и усиливает образование свободных радикалов. В результате возникает окислительный стресс, усиливается разрушение коллагена, что приводит к ускорению процессов старения кожи», — пояснила специалист.

Она отметила, что помимо прямого воздействия излучения, негативную роль играют и сопутствующие факторы: нарушение микроциркуляции, напряжение мышц лица, особенно в области глаз, и обезвоживание кожи.

«Экранное тепло и постоянный контакт рук с лицом приводят к накоплению загрязнений: на коже скапливается себум, микрочастицы пыли, что может провоцировать воспаление, повышенную реактивность кожи и, как следствие, раннее старение», — поделилась эксперт.

Поскольку полностью отказаться от гаджетов невозможно, собеседница RT порекомендовала меры для минимизации вреда.

«Желательно использовать специальные защитные экраны, снижающие воздействие синего света. Большое значение имеет регулярное и тщательное очищение кожи... В уходе стоит делать акцент на средства с антиоксидантами... Это могут быть кремы и сыворотки с витамином C и E, ниацинамидом, экстрактами растений, содержащими биофлавоноиды, зелёным чаем», — рассказала врач.

Она также подчеркнула важность использования солнцезащитных средств даже в помещении, так как они частично блокируют и синий свет.

Михайлова напомнила, что общее состояние кожи зависит и от образа жизни, потому не менее важны перерывы от экранов, полноценный сон и адекватный питьевой режим, обеспечивающий увлажнение.

