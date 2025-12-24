Блогерша Аня Покров показала фото в микрошортах

Российская блогерша Аня Покров показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, сделанный напротив зеркала, в черных микрошортах и укороченной куртке с мехом. Помимо этого, она надела капроновые колготки и сапоги на каблуках.

Внешний вид завершило кепи в тон наряду. Покров сделала объемную укладку и макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в декабре блогерша Аня Покров снялась в наряде с глубоким декольте. Инфлюэнсерша позировала на размещенных кадрах в белом откровенном корсете, который подчеркивал ее фигуру.