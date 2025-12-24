Виктория Бекхэм поделилась фото в платье с разрезом

Дизайнер и певица Виктория Бекхэм показала фигуру в платье с разрезом. Знаменитость опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

50-летняя Виктория Бекхэм стояла перед зеркалом в черном платье-миди с разрезом сбоку, которое дополнила босоножками на каблуках в тон. Дизайнер завершила наряд золотым кожаным клатчем. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

© Газета.Ru

Певица Виктория Адамс (в девичестве. — Газета.Ru) познакомилась с будущим супругом футболистом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Знаменитости встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после этого события влюбленные объявили о помолвке. А 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей четверо детей: 26-летний Бруклин, 23-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер.

На прошлой неделе Виктория Бекхэм заявила, что ее супруг Дэвид не любит опаздывать, поэтому они приезжают заранее. Однако дизайнер призналась, что ей стыдно из-за этой привычки мужа.

«Дэвид любит приходить на все мероприятия заранее. Мы были на вечеринке и пришли раньше официантов. Сейчас это уже просто неловко», — поделилась Бекхэм.

Она также заявила, что просила мужа приезжать позже.