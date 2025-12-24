Ева Лонгория похвасталась фигурой в откровенном наряде

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала фигуру в облегающем платье. Актриса разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Ева Лонгория снялась в новой рекламной кампании бренда L'Oreal Paris. Актриса позировала перед камерой в нежно-розовом облегающем макси-платье, которое было украшено пайетками. Артистка дополнила наряд босоножками на каблуках, браслетом и длинными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

«Счастливых праздников», — написала Лонгория под фото.

В октябре Ева Лонгория посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел в Лос-Анджелесе. Актриса предпочла для закрытого мероприятия нежно-розовое макси-платье с глубоким декольте и вырезами, украшенное пайетками. Артистка дополнила наряд серьгами, кольцом и колье. Звезде «Отчаянных домохозяек» уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.

Позже Ева Лонгория стала гостьей ежегодного гала-вечера журнала Variety Power of Women 2025. Она позировала перед камерами в маленьком черном платье с глубоким декольте и жакете. Образ дополнили серьги с бриллиантами и ожерелье.